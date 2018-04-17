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МИД РФ призывал G7 не делать сомнительные выводы по «делу Cкрипалей»
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МИД РФ призывал G7 не делать сомнительные выводы по «делу Cкрипалей» 

Российская Газета 1 час назад
Россия призывает страны «Большой семерки» воздержаться от распространения сомнительных умозаключений по «делу Cкрипалей». Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
"Семерочники" вновь озвучили вымышленные, абсолютно ничем не подкрепленные обвинения в адрес России в связи с отравлением на территории Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Под надуманным предлогом нам опять «предъявляются требования» объявить в ОЗХО все данные о якобы имевшейся в нашей стране программе создания нервно-паралитического вещества «Новичок». В общем, ничего нового", — говорится в заявлении Рябкова, опубликованного на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Западные коллеги, как это у них давно повелось, передергивают факты и артикулируют фразы, видимо, затвержденные в некоторых столицах к тиражированию «под копирку». Аргументация прежняя, сводящаяся в итоге к пресловутому «highly likely» (весьма вероятно) — и не более", — отметил дипломат.
Рябков подчеркнул, что Москва призывает страны «Большой семерки» воздерживаться от распространения сомнительных умозаключений, не достойных серьезного экспертного уровня.
"К весьма вольной интерпретации фактов этой группой стран мы уже привыкли, но не хотелось бы, чтобы международное сообщество подпитывалось из этого «загрязненного источника», — говорится в сообщении МИД РФ.
Ранее страны «Большой семерки» (G7) выступили с заявлением, где призвали Москву «срочно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери».
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