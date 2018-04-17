Британцы убрали жесткие ответы Лаврова

Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью для программы Hard Talk ("Жесткий разговор") на телеканале Би-би-си. Однако корпорация вырезала часть записи, прежде чем выпустить ее в эфир.

Так, британские зрители не увидели целиком то, как Лавров поставил на место ведущего, попытавшегося передернуть слова российского министра.

Лаврову пытались приписать заявление, что под русофобской страной, работавшей с "белыми касками" в Сирии , он имел в виду Британию. Однако глава МИД России остановил журналиста.

"Подождите секундочку. С чего вы решили, что я имел в виду Британию? Не нужно приписывать мне то, чего я не говорил. Я сказал "государство, которое рвется быть в первых рядах русофобской кампании". Так что постарайтесь цитировать меня без искажений, а то получается не очень профессионально", — заявил Лавров.

Не попал в эфир и кусочек про сообщения в "Твиттере" президента США Дональда Трампа . Российский министр отметил, что Москва решила посмотреть, как покажут себя те самые "умные" ракеты, которые так разрекламировал в микроблоге Трамп. "Как говорится, все познается на практике. Мы решили посмотреть, как эти "новые", "умные" и "хорошие" ракеты покажут себя во время удара. По нашим подсчетам, две трети ракет не достигли цели, поскольку были благополучно сбиты", — сказал глава МИД России.