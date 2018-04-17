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Британцы убрали жесткие ответы Лаврова
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Британцы убрали жесткие ответы Лаврова 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью для программы Hard Talk ("Жесткий разговор") на телеканале Би-би-си. Однако корпорация вырезала часть записи, прежде чем выпустить ее в эфир.
Так, британские зрители не увидели целиком то, как Лавров поставил на место ведущего, попытавшегося передернуть слова российского министра.
Лаврову пытались приписать заявление, что под русофобской страной, работавшей с "белыми касками" в Сирии, он имел в виду Британию. Однако глава МИД России остановил журналиста.
"Подождите секундочку. С чего вы решили, что я имел в виду Британию? Не нужно приписывать мне то, чего я не говорил. Я сказал "государство, которое рвется быть в первых рядах русофобской кампании". Так что постарайтесь цитировать меня без искажений, а то получается не очень профессионально", — заявил Лавров.
Не попал в эфир и кусочек про сообщения в "Твиттере" президента США Дональда Трампа. Российский министр отметил, что Москва решила посмотреть, как покажут себя те самые "умные" ракеты, которые так разрекламировал в микроблоге Трамп. "Как говорится, все познается на практике. Мы решили посмотреть, как эти "новые", "умные" и "хорошие" ракеты покажут себя во время удара. По нашим подсчетам, две трети ракет не достигли цели, поскольку были благополучно сбиты", — сказал глава МИД России.
Не смогли британцы увидеть и ответ Лаврова на сравнение чемпионата мира по футболу с Олимпиадой 1936 года в Германии, которое недавно позволил себе министр иностранных дел Британии Борис Джонсон. "В 1938 году, то есть уже после той самой Олимпиады, состоялся футбольный матч между Британией и Германией. Вы можете найти в Интернете фотографию с этого матча, на котором перед началом игры и немецкие, и британские футболисты вскидывают руки в нацистском приветствии", — отметил российский министр.
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