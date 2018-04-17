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Россия призывает G7 не допускать действий в деле Скрипалей, подрывающих КЗХО
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Россия призывает G7 не допускать действий в деле Скрипалей, подрывающих КЗХО 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россия призывает участников «Группы семи» в деле об инциденте в Солсбери не допускать действий, которые бы подрывали Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом говорится в размещенном во вторник на сайте МИД РФ комментарии замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.
"Призываем участников «группы семи» найти силы перебороть собственные конъюнктурные политические амбиции и все-таки не допускать действий, напрямую подрывающих дух и букву КЗХО", — подчеркнул Рябков.
"Рассчитываем, что коллеги учтут изложенное в преддверии спецсессии Исполнительного совета ОЗХО 18 апреля сего года, обсуждения в этот же день ситуации вокруг дела Скрипалей в СБ ООН, сделают соответствующие выводы на будущее", — добавил он.
Обвинения ничем не подкреплены
"Семерочники" вновь озвучили вымышленные, абсолютно ничем не подкрепленные обвинения в адрес России в связи с отравлением на территории Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Под надуманным предлогом нам опять «предъявляются требования» объявить в ОЗХО все данные о якобы имевшейся в нашей стране программе создания нервно-паралитического вещества «Новичок», — указал Рябков.
"В общем, ничего нового, — продолжил высокопоставленный дипломат. — Западные коллеги, как это у них давно повелось, передергивают факты и артикулируют фразы, видимо, затвержденные в некоторых столицах к тиражированию «под копирку». Аргументация прежняя, сводящаяся в итоге к пресловутому «highly likely» (англ. «весьма вероятно» — прим. ТАСС) и не более".
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