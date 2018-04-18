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Рекорд по числу переговоров — у Путина
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Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях

Рекорд по числу переговоров — у Путина 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Президент Реджеп Тайип Эрдоган, который до и после операции западных стран в отношении Сирии побеседовал по телефону с лидерами США, России и Франции, с начала 2018 года проводил активную телефонную дипломатию, сообщает турецкая газета «Тюркие».
С января этого года Эрдоган поговорил по телефону со своими коллегами 44 раза. Прежде всего эти контакты были нацелены на донесение справедливой позиции Турции в рамках операции «Оливковая ветвь», прекращение сирийской трагедии, а также пресечение поддержки, получаемой Партией «Демократический союз» / Отрядами народной самообороны от США.
С президентом России Владимиром Путиным, с которым в прошлом году Эрдоган побеседовал по телефону 14 раз, только за первые четыре месяца этого года состоялось 11 телефонных переговоров. Помимо этого, Эрдоган четыре раза поговорил с президентом США Дональдом Трампом и президентом Ирана Хасаном Роухани, два раза — с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, а также с президентом Украины Порошенко, эмиром Катара аль-Тани, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
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