Россия и Швеция выступили за участие ОЗХО в расследовании событий в Думе 

МОСКВА, 17 апр— РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его шведская коллега Маргот Вальстрём в ходе телефонного разговора отметили важность привлечения экспертного потенциала ОЗХО для тщательного расследования инцидента в сирийской Думе, сообщает во вторник российское внешнеполитическое ведомство.
"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по ситуации в Сирии и путях ее урегулирования, включая взаимодействие России и Швеции в Совете Безопасности ООН (Швеция является его непостоянным членом в 2017-2019 годах). Лавров изложил шведской коллеге российские принципиальные оценки ситуации, сложившейся в результате акта агрессии против САР, совершенного США вместе с Великобританией и Францией в нарушение Устава ООН. Обеими сторонами отмечена важность привлечения экспертного потенциала Организации по запрещению химического оружия для проведения тщательного и объективного расследования инцидента в сирийском городе Дума", — говорится в сообщении.
Кроме того, министры затронули ряд актуальных вопросов деятельности Совета государств Балтийского моря и российско-шведских двусторонних отношений.
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