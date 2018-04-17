Захарова призвала западные страны перестать манипулировать общественным мнением

«Позиция МИД Франции крайне удивительна. Во-первых, Россия выступала именно за проведение скорейшей инспекции ОЗХО. Во-вторых, не являясь организатором поездки, при этом российская сторона предложила всё содействие для того, чтобы она состоялась. И вот инспекторы уже в Думе. В-третьих, доступ инспекторов был затруднён в связи с тем, что в Думе ещё остаются боевики, и ООН озаботилась дополнительными гарантиями безопасности. А в-четвёртых, непонятно, почему МИД Франции говорит за ОЗХО и инспекторов?» — сказала Захарова.

По её словам, если бы инспекторы столкнулись с проблемами, они бы сами об этом сказали.

«Призываем западные страны, участвовавшие в нелегитимном обстреле Сирии, перестать манипулировать общественным мнением и вмешиваться в работу международных организаций», — добавила представитель российского МИД.

Ранее представитель МИД Франции заявил, что Россия и Сирия отказывают сотрудникам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в доступе на место предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума.