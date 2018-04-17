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Захарова призвала западные страны перестать манипулировать общественным мнением
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Захарова призвала западные страны перестать манипулировать общественным мнением 

RT на русском 1 час назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление представителя МИД Франции о том, что Россия и Сирия отказывают сотрудникам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в доступе на место предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума.
«Позиция МИД Франции крайне удивительна. Во-первых, Россия выступала именно за проведение скорейшей инспекции ОЗХО. Во-вторых, не являясь организатором поездки, при этом российская сторона предложила всё содействие для того, чтобы она состоялась. И вот инспекторы уже в Думе. В-третьих, доступ инспекторов был затруднён в связи с тем, что в Думе ещё остаются боевики, и ООН озаботилась дополнительными гарантиями безопасности. А в-четвёртых, непонятно, почему МИД Франции говорит за ОЗХО и инспекторов?» — сказала Захарова.
По её словам, если бы инспекторы столкнулись с проблемами, они бы сами об этом сказали.
«Призываем западные страны, участвовавшие в нелегитимном обстреле Сирии, перестать манипулировать общественным мнением и вмешиваться в работу международных организаций», — добавила представитель российского МИД.
Ранее представитель МИД Франции заявил, что Россия и Сирия отказывают сотрудникам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в доступе на место предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума.
Постпред России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил, что власти Сирии создали все условия для нормальной работы экспертов Организации по запрещению химического оружия в городе Дума.
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