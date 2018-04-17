Ещё
ЕС запросил в ВТО консультации с США по поводу «протекционистских» мер
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕС запросил в ВТО консультации с США по поводу «протекционистских» мер 

ИА Синьхуа 32 минуты назад
Женева, 17 апреля /Синьхуа/ — Европейский союз в понедельник запросил консультации с США в рамках Всемирной торговой организации /ВТО/ по поводу введения США импортных пошлин на сталь и алюминий. Об этом во вторник сообщили источники в ВТО.
"Несмотря на то, что США характеризуют их как меры безопасности, по сути они являются защитными мерами", — говорится в заявлении ЕС.
Утверждая, что Вашингтон не уведомил Комитет по защитным мерам ВТО о решении ввести пошлины, ЕС потребовал консультаций с США в рамках Соглашения по защитным мерам, которое определяет правила применения этих мер.
Несмотря на несогласие бизнес-групп и торговых партнеров по всему миру, президент США Дональд Трамп 8 марта подписал указ о введении импортных пошлин в размере 25 проц на сталь и 10 проц на алюминий. ЕС временно был освобожден от их уплаты. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Ракетные удары по Сирии могли быть попыткой создать сложности для миссии ОЗХО -- глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев СБ ООН провел экстренное заседание по Сирии Официальный представитель МИД России: Идея об исключении России из СБ ООН -- полное безумие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту12
Россия отказалась перевозить грузы НАТО311
Скрипалей отравили жидкостью89
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа45
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе108
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение