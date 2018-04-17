ЕС запросил в ВТО консультации с США по поводу «протекционистских» мер 

Женева, 17 апреля /Синьхуа/ — Европейский союз в понедельник запросил консультации с США в рамках Всемирной торговой организации /ВТО/ по поводу введения США импортных пошлин на сталь и алюминий. Об этом во вторник сообщили источники в ВТО.
"Несмотря на то, что США характеризуют их как меры безопасности, по сути они являются защитными мерами", — говорится в заявлении ЕС.
Утверждая, что Вашингтон не уведомил Комитет по защитным мерам ВТО о решении ввести пошлины, ЕС потребовал консультаций с США в рамках Соглашения по защитным мерам, которое определяет правила применения этих мер.
Несмотря на несогласие бизнес-групп и торговых партнеров по всему миру, президент США Дональд Трамп 8 марта подписал указ о введении импортных пошлин в размере 25 проц на сталь и 10 проц на алюминий. ЕС временно был освобожден от их уплаты. —0—