ЕС запросил в ВТО консультации с США по поводу «протекционистских» мер

"Несмотря на то, что США характеризуют их как меры безопасности, по сути они являются защитными мерами", — говорится в заявлении ЕС.

Утверждая, что Вашингтон не уведомил Комитет по защитным мерам ВТО о решении ввести пошлины, ЕС потребовал консультаций с США в рамках Соглашения по защитным мерам, которое определяет правила применения этих мер.