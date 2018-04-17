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Премьер Новой Зеландии призвала искать альтернативу ООН в сирийском вопросе
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Премьер Новой Зеландии призвала искать альтернативу ООН в сирийском вопросе 

РИА Новости 56 минут назад
БЕРЛИН, 17 апр — РИА Новости. Если решение по Сирии в рамках ООН невозможно, необходимы альтернативные меры, заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн на брифинге в Берлине.
"Недавно мы наблюдали четкие примеры нарушения международного права, в частности, атаку с применением химического оружия… Не должно быть так, чтобы подобные вещи оставались без ответа. И поэтому абсолютно важно, чтобы мы в любом случае пытались найти решение в ООН, но если это невозможно, то мы, конечно, полностью признаем принятие альтернативных мер, чтобы не оставить это без ответа", — сказала Ардерн.
Она добавила, что применение отравляющего газа в сирийском городе Дума было «очень четким нарушением международного права».
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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