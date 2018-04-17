Россияне рассказали, закончатся ли санкции США 

Восемьдесят шесть процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что санкции США против России будут действовать «еще долго». По мнению большинства опрошенных, начался «очередной виток» американских санкций.
Респондентам задали такой вопрос: «Как вы считаете — долго ли еще будут продолжаться антироссийские санкции?». По мнению девяти процентов опрошенных, санкции «не могут продолжаться вечно» и «скоро закончатся».
Еще пять процентов респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 3 528 человек.
Шестого апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов, госслужащих и нескольких компаний. В списке, среди прочих, оказались Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов и Алексей Миллер. Акции компании «Русал», долями в которой владеют Дерипаска и Вексельберг, подешевели до исторического минимума. Также упал курс рубля.
Два федеральных чиновника рассказали РБК, что в Кремле заранее приготовились к тому, что США пойдут по самому жесткому сценарию: введут санкции против госдолга и отключат Россию от системы SWIFT. Власти продумывают действия, которые предпримут в таком случае.