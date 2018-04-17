Россияне рассказали, закончатся ли санкции США

Восемьдесят шесть процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что санкции США против России будут действовать «еще долго». По мнению большинства опрошенных, начался «очередной виток» американских санкций.

Респондентам задали такой вопрос: «Как вы считаете — долго ли еще будут продолжаться антироссийские санкции?». По мнению девяти процентов опрошенных, санкции «не могут продолжаться вечно» и «скоро закончатся».

Еще пять процентов респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 3 528 человек.