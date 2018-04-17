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На Украине потребовали вернуть Крыму «арийское» название
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На Украине потребовали вернуть Крыму «арийское» название 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин призвал вернуть полуострову Крым исконное "арийское" название.
"Город (Херсонес Таврический. — Прим. ред.) Корсунь называется, а полуостров — Таврида. Почему-то его Крымом называют", — заметил Соскин в эфире телеканала ZIK.
По мнению политолога, городам, расположенным в Крыму, необходимо вернуть "генетические, праславянские, арийские названия".
"Они испокон были нашими территориями", — подчеркнул Соскин.
Экс-советник также заявил о необходимости "немедленно разорвать договор о дружбе с Россией" и прекратить все дипломатические отношения между государствами. По его словам, отсутствие подобных действий свидетельствует о "пророссийской" направленности киевской власти — "и кабмина, и Верховной рады, и президента с его антиконституционной администрацией".
Крым стал российским регионом после проведенного в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
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