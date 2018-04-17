На Украине потребовали вернуть Крыму «арийское» название 

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Пентагон настаивает, что в Сирии произошла химическая атака

Эрдоган обсудил с Меркель удары коалиции США по Сирии, сообщил источник

Патриарх Кирилл обсудил по телефону с папой Римским удары по Сирии