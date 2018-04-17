Ковитиди: Ракетным ударом Трампа проверили на «слабо»

«Трампа проверяют на «слабо». Он иногда ведётся, но после этого он одумается, проспится, чтобы принять какие-то меры. Это было после ракетного удара. Какие бы действия ни происходили, реакцию Трампа предсказать невозможно», — считает сенатор.