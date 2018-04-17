Ковитиди: Ракетным ударом Трампа проверили на «слабо» 

Президента США Дональда Трампа европейские страны неоднократно проверяли на «слабо». Иногда американский лидер на это «вёлся». Об этом рассказала член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди во время пресс-конференции НСН 17 апреля.
«Трампа проверяют на «слабо». Он иногда ведётся, но после этого он одумается, проспится, чтобы принять какие-то меры. Это было после ракетного удара. Какие бы действия ни происходили, реакцию Трампа предсказать невозможно», — считает сенатор.
Ранее дипломат, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин во время пресс-конференции в НСН предложил вооружить сирийскую армию до зубов, чтобы она могла дать достойный отпор ударам со стороны стран Запада.