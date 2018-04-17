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Ковитиди: Ракетным ударом Трампа проверили на «слабо»
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Ковитиди: Ракетным ударом Трампа проверили на «слабо» 

Национальная Служба Новостей 42 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Президента США Дональда Трампа европейские страны неоднократно проверяли на «слабо». Иногда американский лидер на это «вёлся». Об этом рассказала член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди во время пресс-конференции НСН 17 апреля.
«Трампа проверяют на «слабо». Он иногда ведётся, но после этого он одумается, проспится, чтобы принять какие-то меры. Это было после ракетного удара. Какие бы действия ни происходили, реакцию Трампа предсказать невозможно», — считает сенатор.
Ранее дипломат, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин во время пресс-конференции в НСН предложил вооружить сирийскую армию до зубов, чтобы она могла дать достойный отпор ударам со стороны стран Запада.
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