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Меркель призвала постоянно искать диалог с РФ
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Меркель призвала постоянно искать диалог с Россией 

РИА Новости 42 минуты назад
С Россией нужно разговаривать ради мирного урегулирования в Сирии, несмотря на конфликты и противоречия, все время искать диалог, заявила журналистам в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Я выступаю за то, чтобы с Россией разговаривали. Если мы хотим достичь мирного урегулирования, в частности, в Сирии, то разговаривать с Россией необходимо. Россия будет фактором для урегулирования ситуации. Это означает — ясно обозначать конфликты и противоречия, но, с другой стороны, все время искать диалог", — сказала Меркель.
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