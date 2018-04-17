Япония не рассматривает вопрос о высылке российских дипломатов

ТОКИО, 17 апр — РИА Новости Япония не рассматривает вопрос о высылке российских дипломатов по аналогии с мерами, предпринятыми другими странами «Большой семерки», сообщил на пресс-конференции в Токио во вторник министр иностранных дел страны Таро Коно.

"В настоящее время это не рассматривается", — сказал министр.