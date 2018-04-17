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Япония не рассматривает вопрос о высылке российских дипломатов
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Япония не рассматривает вопрос о высылке российских дипломатов 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
ТОКИО, 17 апр — РИА Новости. Япония не рассматривает вопрос о высылке российских дипломатов по аналогии с мерами, предпринятыми другими странами «Большой семерки», сообщил на пресс-конференции в Токио во вторник министр иностранных дел страны Таро Коно.
"В настоящее время это не рассматривается", — сказал министр.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
На фоне скандала с отравлением США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия, Италия, Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов. Москва приняла ответные меры.
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