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Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
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Хантсман назвал условие улучшения отношений России и США 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Чтобы отношения России и США стали лучше, Москва должна с большим чувством ответственности подходить к решению проблем, заявил американский посол в России Джон Хантсман.
«Прежде всего нам нужно признать, что наши двусторонние отношения сейчас переживают сложный этап. Не будем заблуждаться относительно этого факта. И чтобы эти отношения стали лучше, Россия должна подходить с большим чувством ответственности к решению проблем, стоящих на пути улучшения наших отношений», — заявил он в видеообращении, опубликованном в Twitter посольства.
В то же время он заметил, что невозможно представить решение таких вопросов, как стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, достижение мира на Ближнем Востоке, северокорейская проблема, без присутствия России и США за столом переговоров.
«Я считаю, что в долгосрочной перспективе мы должны найти пути для сотрудничества несмотря на сложные условия сегодняшнего, а может, и завтрашнего дня», — заключил Хантсман.
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что нынешние отношения Москвы и Вашингтона хуже, чем во времена холодной войны, и предложил России остановить гонку вооружений. Однако через несколько дней он отдал приказ о нанесении удара по Сирии.
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