Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США

Хантсман назвал условие улучшения отношений России и США

«Прежде всего нам нужно признать, что наши двусторонние отношения сейчас переживают сложный этап. Не будем заблуждаться относительно этого факта. И чтобы эти отношения стали лучше, Россия должна подходить с большим чувством ответственности к решению проблем, стоящих на пути улучшения наших отношений», — заявил он в видеообращении, опубликованном в Twitter посольства.

Посол Хантсман отвечает на вопрос о прогнозе развития американо-российских отношений. Есть вопросы? Задавайте в комментариях к этому ролику! #СШАиРФ #США #Россия pic.twitter.com/DKFLVFOhKE— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 17 апреля 2018 г.

В то же время он заметил, что невозможно представить решение таких вопросов, как стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, достижение мира на Ближнем Востоке, северокорейская проблема, без присутствия России и США за столом переговоров.

«Я считаю, что в долгосрочной перспективе мы должны найти пути для сотрудничества несмотря на сложные условия сегодняшнего, а может, и завтрашнего дня», — заключил Хантсман.