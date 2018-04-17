Ковитиди: Основная направленность конфликта в Сирии — нейтрализация России

«Основная направленность конфликта в Сирии — нейтрализация России. Страна проявляет там себя достаточно активно. Сегодня у нас есть стратегические точки, где мы будем отстаивать свои направления и интересы. И Сирия, как раз, к ним относится. Нужно понимать, что же там произошло: провокация или «голливудские манёвры». Сегодня внешнеполитическая повестка достаточно жесткая и мы должны это понимать», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

Между тем, ранее военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин в пресс-центре НСН заявил, что изменения политики Дональда Трампа по отношению к России за год до очередных выборов в США