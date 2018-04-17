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Ковитиди: Основная направленность конфликта в Сирии — нейтрализация России
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Ковитиди: Основная направленность конфликта в Сирии — нейтрализация России 

Национальная Служба Новостей 54 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Основная направленность конфликта в Сирии — желание нейтрализовать Россию. Об этом в рамках пресс-конференция НСН на тему: «Трамп вскипятил «холодную войну». Что дальше?» заявила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди:
«Основная направленность конфликта в Сирии — нейтрализация России. Страна проявляет там себя достаточно активно. Сегодня у нас есть стратегические точки, где мы будем отстаивать свои направления и интересы. И Сирия, как раз, к ним относится. Нужно понимать, что же там произошло: провокация или «голливудские манёвры». Сегодня внешнеполитическая повестка достаточно жесткая и мы должны это понимать», — подчеркнула Ольга Ковитиди.
Между тем, ранее военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин в пресс-центре НСН заявил, что изменения политики Дональда Трампа по отношению к России за год до очередных выборов в США.
Напомним, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен, по данным Минобороны РФ, самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции 7 апреля. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума.
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