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Скрипалей отравили жидкостью
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Скрипалей отравили жидкостью
News.ru
1 час назад
Комментарии
Вещество, при помощи которого были отравлены бывший сотрудник
ГРУ
Сергей Скрипаль
и его дочь Юлия, доставили в жидком виде. Об этом пишет
Sky News
.
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