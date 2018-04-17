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Скрипалей отравили жидкостью
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Скрипалей отравили жидкостью 

News.ru 1 час назад
Вещество, при помощи которого были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, доставили в жидком виде. Об этом пишет Sky News.
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