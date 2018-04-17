В Кремле отреагировали на заявления США и Британии о «российской киберугрозе»

В Кремле не считают нужным реагировать на новые обвинения от США Великобритании в адрес России о якобы готовящих атаки хакерах, так как подобные слова не подкреплены доказательствами, отметил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков , сообщает ТАСС

«Как правило, такие обвинения с абсолютной лёгкостью озвучиваются, и никто даже не утруждает себя поиском хоть какой-то аргументации. Соответствующим образом мы относимся к таким заявлениям», — подчеркнул представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать заявления западных спецслужб, обвинивших «российских хакеров» во взломе программного обеспечения ряда государственных структур.

По его словам, суть и «необоснованный характер этих обвинений» с течением времени никак не изменяются.

«С нашей точки зрения, эти несостоятельные обвинения сейчас полностью девальвировались», — добавил Песков.