В Кремле отреагировали на заявления США и Британии о «российской киберугрозе» 

В Кремле не считают нужным реагировать на новые обвинения от США и Великобритании в адрес России о якобы готовящих атаки хакерах, так как подобные слова не подкреплены доказательствами, отметил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Как правило, такие обвинения с абсолютной лёгкостью озвучиваются, и никто даже не утруждает себя поиском хоть какой-то аргументации. Соответствующим образом мы относимся к таким заявлениям», — подчеркнул представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать заявления западных спецслужб, обвинивших «российских хакеров» во взломе программного обеспечения ряда государственных структур.
По его словам, суть и «необоснованный характер этих обвинений» с течением времени никак не изменяются.
«С нашей точки зрения, эти несостоятельные обвинения сейчас полностью девальвировались», — добавил Песков.
В понедельник министерство внутренней безопасности США, ФБР и Национальный центр кибербезопасности Великобритании обнародовали совместное техническое предупреждение о якобы финансируемой со стороны России программе по взлому сетевого оборудования государственных и частных компаний для получения конфиденциальной информации.