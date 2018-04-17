Ещё
В Кремле отреагировали на заявления США и Британии о «российской киберугрозе»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле отреагировали на заявления США и Британии о «российской киберугрозе» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Кремле не считают нужным реагировать на новые обвинения от США и Великобритании в адрес России о якобы готовящих атаки хакерах, так как подобные слова не подкреплены доказательствами, отметил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Как правило, такие обвинения с абсолютной лёгкостью озвучиваются, и никто даже не утруждает себя поиском хоть какой-то аргументации. Соответствующим образом мы относимся к таким заявлениям», — подчеркнул представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать заявления западных спецслужб, обвинивших «российских хакеров» во взломе программного обеспечения ряда государственных структур.
По его словам, суть и «необоснованный характер этих обвинений» с течением времени никак не изменяются.
«С нашей точки зрения, эти несостоятельные обвинения сейчас полностью девальвировались», — добавил Песков.
В понедельник министерство внутренней безопасности США, ФБР и Национальный центр кибербезопасности Великобритании обнародовали совместное техническое предупреждение о якобы финансируемой со стороны России программе по взлому сетевого оборудования государственных и частных компаний для получения конфиденциальной информации.
Парламентская газета: последние новости
Путин придумал способ победить коррупцию Песков: антироссийские санкции США похожи на международное экономическое рейдерство В Белом доме подтвердили желание Трампа встретиться с Путиным
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась перевозить грузы НАТО125
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту6
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа32
Действия РКН привели к проблемам с банковскими картами147
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе90
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
05:37
Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
Политика
03:58
Меркель призвала постоянно искать диалог с РФ
Политика
07:48
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа
В мире
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
02:10
Скрипалей отравили жидкостью
Происшествия
03:58
Германия предложила Западу помочь договориться с РФ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение