Российское посольство потребовало от Великобритании содействия в расследовании смерти Глушкова

«Несмотря на то, что Форин Офис прямо адресовал нас по этому делу к Скотленд-Ярду, посольство до сих пор не получило никакого ответа», — уточнили в посольстве.

Диппредставительство подчеркивает, что в текущей ситуации у России нет права доступа к любой информации о ходе расследования. Это можно считать «явным нарушением международно-правовых норм и одновременным пренебрежением законным правом представителей России получить сведения о российском гражданине».

В посольстве отметили, что возобновляют требование к британской стороне о содействии по этому делу.

Глушков уехал в Великобританию в 2010 году после того, как получил политическое убежище. В России он был фигурантом громкого «дела Аэрофлота» в 1999 году, его обвиняли в хищении 123 миллионов долларов у авиакомпании во время сговора с олигархом Борисом Березовским . В прошлом году суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам лишения свободы.