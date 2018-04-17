Российское посольство потребовало от Великобритании содействия в расследовании смерти Глушкова 

Посольство России в Лондоне обратилось к Великобритании с требованием оказать содействие в расследовании дела о смерти бывшего топ‐менеджера «Аэрофлота» Николая Глушкова. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте диппредставительства.
«Несмотря на то, что Форин Офис прямо адресовал нас по этому делу к Скотленд-Ярду, посольство до сих пор не получило никакого ответа», — уточнили в посольстве.
Диппредставительство подчеркивает, что в текущей ситуации у России нет права доступа к любой информации о ходе расследования. Это можно считать «явным нарушением международно-правовых норм и одновременным пренебрежением законным правом представителей России получить сведения о российском гражданине».
В посольстве отметили, что возобновляют требование к британской стороне о содействии по этому делу.
Глушков уехал в Великобританию в 2010 году после того, как получил политическое убежище. В России он был фигурантом громкого «дела Аэрофлота» в 1999 году, его обвиняли в хищении 123 миллионов долларов у авиакомпании во время сговора с олигархом Борисом Березовским. В прошлом году суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам лишения свободы.
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