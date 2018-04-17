Макрон назвал себя «ровней Путину»

Как передает бельгийский информационный сайт 7sur7, после воскресного интервью ведущему радио RMC Жан-Жаку Бурдену и главе информационно-аналитического интернет-издания Mediapart Эдви Пленелю, Макрон пропустил с журналистами «стаканчик» в компании своих министров, передает RT.

По словам Бурдена, Макрон, беседуя о России с его женой, которая также присутствовала на встрече, заявил: «Я — ровня Путину. И Путин, кстати, меня понимает. А по Сирии я решил ударить для того, чтобы донести до Путина, что мы тоже в этом участвуем. И он такие вещи понимает. Это решение, которое приведёт к миру в Сирии».

Напомним, в ночь на субботу США , Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.