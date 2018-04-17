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Российские дипломаты прокомментировали новую версию в «деле Скрипалей»
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Российские дипломаты прокомментировали новую версию в «деле Скрипалей» 

РИА Новости 17 апреля 2018
Фото: РИА Новости
Посольство РФ в Британии: не удивлены появлению очередной версии инцидента в Солсбери — сообщениям про «жидкое состояние» отравляющего вещества
РИА Новости: последние новости
Небензя: Британия лишь частично ответила на два из 47 вопросов по Солсбери Путин поприветствовал участников Ялтинского экономического форума Член комиссии ООН считает, что Скрипалей отравили веществом BZ
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