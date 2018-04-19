Российские дипломаты обеспокоены состоянием здоровья Юлии Скрипаль 

Посольство нашей страны в королевстве обратилось с нотой в Форин-офис — Москва требует от Лондона разрешить российским врачам провести медицинское освидетельствование дочери бывшего российского разведчика. В российском диппредставительстве отметили, что все сделанные британскими властями заявления в связи с отравлением в Солсбери не могут рассматриваться как достоверные. Дипломаты считают, что отсутствие возможности встретиться со Скрипалями служит подтверждением худших опасений. В Москве не исключают, что в кровь Юлии перед отбором проб мог быть впрыснут химикат. Российские медики надеются осмотреть Скрипалей и определить их физическое состояние, также в Москве хотят понять, действуют ли Сергей и Юлия от своего имени или под давлением британских спецслужб. Лондон продолжает обвинять Москву в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Москве категорически это отрицают.