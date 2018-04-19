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Российские дипломаты обеспокоены состоянием здоровья Юлии Скрипаль
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Российские дипломаты обеспокоены состоянием здоровья Юлии Скрипаль 

Авторадио 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Посольство нашей страны в королевстве обратилось с нотой в Форин-офис — Москва требует от Лондона разрешить российским врачам провести медицинское освидетельствование дочери бывшего российского разведчика. В российском диппредставительстве отметили, что все сделанные британскими властями заявления в связи с отравлением в Солсбери не могут рассматриваться как достоверные. Дипломаты считают, что отсутствие возможности встретиться со Скрипалями служит подтверждением худших опасений. В Москве не исключают, что в кровь Юлии перед отбором проб мог быть впрыснут химикат. Российские медики надеются осмотреть Скрипалей и определить их физическое состояние, также в Москве хотят понять, действуют ли Сергей и Юлия от своего имени или под давлением британских спецслужб. Лондон продолжает обвинять Москву в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Москве категорически это отрицают.
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