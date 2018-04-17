Лавров: РФ будет настойчиво добиваться уважения суверенитета Сирии 

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россия будет настойчиво добиваться уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на приеме по случаю православной Пасхи.
"Эскалация ситуации вокруг Сирии негативно влияет на всю систему международных отношений. Россия будет и впредь настойчиво добиваться уважения суверенитета, территориальной целостности Сирии и всех стран этого и других регионов", — подчеркнул Лавров.
Министр также заявил, что удар США, Великобритании и Франции по арабской республике играет на руку экстремистам и отдаляет перспективы достижения мира в арабской республике.
"Такие агрессивные действия усугубляют гуманитарную ситуацию, играют на руку экстремистам, отдаляют перспективы установления мира на многострадальной сирийской земле", — подчеркнул глава дипведомства.