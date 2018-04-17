Ещё
Лавров: РФ будет настойчиво добиваться уважения суверенитета Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров: РФ будет настойчиво добиваться уважения суверенитета Сирии 

ТАСС 50 минут назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россия будет настойчиво добиваться уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на приеме по случаю православной Пасхи.
"Эскалация ситуации вокруг Сирии негативно влияет на всю систему международных отношений. Россия будет и впредь настойчиво добиваться уважения суверенитета, территориальной целостности Сирии и всех стран этого и других регионов", — подчеркнул Лавров.
Министр также заявил, что удар США, Великобритании и Франции по арабской республике играет на руку экстремистам и отдаляет перспективы достижения мира в арабской республике.
"Такие агрессивные действия усугубляют гуманитарную ситуацию, играют на руку экстремистам, отдаляют перспективы установления мира на многострадальной сирийской земле", — подчеркнул глава дипведомства.
ТАСС: последние новости
Главы МИД стран "семерки" призвали РФ раскрыть программу по производству газа "Новичок" Не решивший проблему пробок в Симферополе глава минтранса Крыма подал в отставку Глава МИД ФРГ: возвращение к формату G8 пока не представляется возможным
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коса Тузла стала федеральной собственностью67
США ударят по Китаю143
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе37
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа173
Тест: Вы бы справились с Тотальным диктантом?39
Видео
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
00:47
В МЧС рассказали о новых нарушениях в «Зимней вишне»
Происшествия
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
04:00
В Кремле надеются на возвращение Telegram
Политика
01:12
Лавров осудил удары по Сирии
Политика
05:27
Додон посетит Петербург
Политика
02:35
МЧС назвало причину пожара в «Зимней вишне»
Происшествия
00:54
Путин назвал удар США по Сирии актом агрессии
Политика Украина
06:16
Грушко прокомментировал расследование дела Скрипаля
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение