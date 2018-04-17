Лавров: РФ будет настойчиво добиваться уважения суверенитета Сирии

"Эскалация ситуации вокруг Сирии негативно влияет на всю систему международных отношений. Россия будет и впредь настойчиво добиваться уважения суверенитета, территориальной целостности Сирии и всех стран этого и других регионов", — подчеркнул Лавров.

Великобритании и Министр также заявил, что удар США Франции по арабской республике играет на руку экстремистам и отдаляет перспективы достижения мира в арабской республике.

"Такие агрессивные действия усугубляют гуманитарную ситуацию, играют на руку экстремистам, отдаляют перспективы установления мира на многострадальной сирийской земле", — подчеркнул глава дипведомства.