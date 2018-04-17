Безумный парад лжи России 

Россия хочет, чтобы ее воспринимали всерьез в мировой политике, однако президент Владимир Путин продемонстрировал свое презрение к порядку, основанному на правилах, которые были приняты после Второй мировой войны. Чего хочет Россия взамен? В двух недавних инцидентах, связанных с использованием запрещенных химических веществ, Россия ответила «безумным парадом лжи», причудливыми объяснениями и попытками отвлечься от поиска истины.
Россия подписала Конвенцию о химическом оружии — договор, который запрещает «разработку, производство, приобретение, накопление запасов, хранение, передачу или использование химического оружия». Таковы правила, которые Россия согласилась соблюдать.
4 марта на юге Великобритании в городе Солсбери бывший офицер российской разведки и двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены лежащими на скамейке. Расследование британских властей и Организации по запрещению химического оружия показало, что они были отравлены бинарным ОВ нервно-паралитического действия, также известным как «Новичок», разработанный в последние годы существования советского Союза. ОЗХО отметила, что яд имеет «высокую чистоту».
Никто не нашел доказательств, чьих рук это дело. Россия ответила бешеной чередой клеветы, большая часть которой, откровенно говоря, была нелепа. Член парламента, который когда-то возглавлял Федеральную службу безопасности РФ, предположил, что вещество может быть с Украины, а один российский дипломат склоняется к странам Балтии. Представитель пресс-службы МИД Российской Федерации заявила, что Россия никогда не разрабатывала «Новичок», и назвала страны, которые могут быть причастны к этому, а именно — Великобритания, Словакия, Чехия и Швеция. Следует также подозревать Соединенные Штаты. Господин Путин заявил: «Это полная глупость, мусор, бессмыслица, что кто-то в России позволил бы себе такое сделать перед выборами и Чемпионатом мира».
«Было ли отравление вообще?» — задается вопросом известный российский политик Алексей Пушков. Такие легко исчезающие факты заставили бы КГБ покраснеть.
Печальная правда заключается в том, что этот туман становится гуще и обширнее. В последнее время российский фондовый рынок вызывает сомнения, и происходит это во многом за счет сирийского диктатора Башара Асада.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у него есть «неопровержимые доказательства» того, что использование химического оружия против сирийских мирных жителей 7 апреля было подстроено. Представитель пресс-службы Министерства обороны России заявил, что за этим стоит Великобритания. Позже посол России в Лондоне сказал, что все организовали «Белые каски» — храбрые миротворцы, которые спасают сирийцев под бомбами, а не бросают их. Это предположение — презренная ложь. И оно многое говорит о новом мировом беспорядке, который пытается создать Россия.