Безумный парад лжи России

Россия хочет, чтобы ее воспринимали всерьез в мировой политике, однако президент Владимир Путин продемонстрировал свое презрение к порядку, основанному на правилах, которые были приняты после Второй мировой войны. Чего хочет Россия взамен? В двух недавних инцидентах, связанных с использованием запрещенных химических веществ, Россия ответила «безумным парадом лжи», причудливыми объяснениями и попытками отвлечься от поиска истины.

Россия подписала Конвенцию о химическом оружии — договор, который запрещает «разработку, производство, приобретение, накопление запасов, хранение, передачу или использование химического оружия». Таковы правила, которые Россия согласилась соблюдать.

Чехия и Никто не нашел доказательств, чьих рук это дело. Россия ответила бешеной чередой клеветы, большая часть которой, откровенно говоря, была нелепа. Член парламента, который когда-то возглавлял Федеральную службу безопасности РФ, предположил, что вещество может быть с Украины , а один российский дипломат склоняется к странам Балтии. Представитель пресс-службы МИД Российской Федерации заявила, что Россия никогда не разрабатывала «Новичок», и назвала страны, которые могут быть причастны к этому, а именно — Великобритания, Словакия Швеция . Следует также подозревать Соединенные Штаты . Господин Путин заявил: «Это полная глупость, мусор, бессмыслица, что кто-то в России позволил бы себе такое сделать перед выборами и Чемпионатом мира».

«Было ли отравление вообще?» — задается вопросом известный российский политик Алексей Пушков . Такие легко исчезающие факты заставили бы КГБ покраснеть.

Печальная правда заключается в том, что этот туман становится гуще и обширнее. В последнее время российский фондовый рынок вызывает сомнения, и происходит это во многом за счет сирийского диктатора Башара Асада