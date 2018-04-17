Россия продолжит добиваться уважения суверенитета Сирии, заявил Лавров

"Эскалация ситуации вокруг Сирии, безусловно, негативно влияет на всю систему международных отношений. Россия будет и впредь настойчиво добиваться уважения суверенитета, территориальной целостности САР, всех стран этого и других регионов", — сказал Лавров. Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>