Глава ЦИК Элла Памфилова получила премию «Менеджер года»

Церемония награждения прошла 16 апреля в Екатерининском зале музея-заповедника "Царицыно". Памфиловой вручили бронзовую статуэтку императрицы Екатерины Великой. Кроме того, главе ЦИК был вручен специальный приз "Экономической газеты"

"Мне очень приятно, что вы оценили мой скромный вклад в важнейшее событие — выборы президента России. Эта премия — награда и всем моим коллегам, с которыми мы вместе работали, понимая насколько это важное дело", — сказала Памфилова, слова которой приводятся в релизе.

По мнению главы Центризбиркома, в России живут "удивительные люди, удивительный народ". "Когда люди понимают, что важно для страны, они объединяют усилия", — подчеркнула она.

Как отмечается в сообщении ЦИК, проект "Менеджер года" существует с 1997 года и "считается одним из самых значимых бизнес-событий". В конкурсе три номинации для работников различных отраслей и сфер деятельности — от предпринимательства до государственного управления.