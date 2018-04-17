Памфилова получила премию «Менеджер года»

Председатель ЦИК России Элла Памфилова стала победителем конкурса "Менеджер года — 2017", организованного Международной академией менеджмента и Вольным экономическим обществом России. Об этом сообщается во вторник на сайте Центризбиркома.
Церемония награждения прошла 16 апреля в Екатерининском зале музея-заповедника "Царицыно". Памфиловой вручили бронзовую статуэтку императрицы Екатерины Великой. Кроме того, главе ЦИК был вручен специальный приз "Экономической газеты".
"Мне очень приятно, что вы оценили мой скромный вклад в важнейшее событие — выборы президента России. Эта премия — награда и всем моим коллегам, с которыми мы вместе работали, понимая насколько это важное дело", — сказала Памфилова, слова которой приводятся в релизе.
По мнению главы Центризбиркома, в России живут "удивительные люди, удивительный народ". "Когда люди понимают, что важно для страны, они объединяют усилия", — подчеркнула она.
Как отмечается в сообщении ЦИК, проект "Менеджер года" существует с 1997 года и "считается одним из самых значимых бизнес-событий". В конкурсе три номинации для работников различных отраслей и сфер деятельности — от предпринимательства до государственного управления.
Выборы президента прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин, выдвигавшийся в качестве самовыдвиженца, избрался на новый шестилетний срок с 76,69% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,77% голосов избирателей. Третий результат показал Владимир Жириновский (ЛДПР), получивший 5,65% голосов. Явка избирателей, по данным ЦИК РФ, составила 67,5%.