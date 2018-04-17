Литва обвинила российское судно в нарушении границы «на несколько метров»

Служба защиты госграницы Литвы утверждает, что зафиксировала на территории Куршской косы нарушение своей водной границы: российское пограничное судно якобы на несколько метров заплыло в территориальные воды республики и находилось в них две минуты.

"Инспекторами Службы государственной защиты границы на Куршской косе в понедельник зафиксировано нарушение границы — во время маневра поворота российское пограничное судно на воздушных подушках на несколько метров вплыло на территорию Литвы. В связи с нарушение госграниц начато досудебное расследование", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным ведомства, на территории литовских вод российское судно задержалось на две минуты, после вернулось на свою водную территорию. Отмечается, что нарушение зафиксировано инспекторами службы с помощью радиолокационной системы, "на Куршской косе в полукилометре от берега объект на 40 метров заплыл на территорию литовских вод".