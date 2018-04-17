Ещё
Литва обвинила российское судно в нарушении границы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Литва обвинила российское судно в нарушении границы «на несколько метров» 

РИА Новости 2 часа назад
Служба защиты госграницы Литвы утверждает, что зафиксировала на территории Куршской косы нарушение своей водной границы: российское пограничное судно якобы на несколько метров заплыло в территориальные воды республики и находилось в них две минуты.
"Инспекторами Службы государственной защиты границы на Куршской косе в понедельник зафиксировано нарушение границы — во время маневра поворота российское пограничное судно на воздушных подушках на несколько метров вплыло на территорию Литвы. В связи с нарушение госграниц начато досудебное расследование", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным ведомства, на территории литовских вод российское судно задержалось на две минуты, после вернулось на свою водную территорию. Отмечается, что нарушение зафиксировано инспекторами службы с помощью радиолокационной системы, "на Куршской косе в полукилометре от берега объект на 40 метров заплыл на территорию литовских вод".
Служба отмечает, что в ближайшее время, в связи с инцидентом, планируется созвать встречу уполномоченных по вопросам госграницы Литвы и России.
РИА Новости: последние новости
В Кремле назвали регулярные расширения санкций США навязчивой идеей Путин и Трамп могут встретиться и в "третьей стране", заявил источник Меркель призвала постоянно искать диалог с Россией
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась перевозить грузы НАТО125
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту6
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа32
Действия РКН привели к проблемам с банковскими картами147
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе90
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
05:37
Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
Политика
03:58
Меркель призвала постоянно искать диалог с РФ
Политика
07:48
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа
В мире
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
02:10
Скрипалей отравили жидкостью
Происшествия
03:58
Германия предложила Западу помочь договориться с РФ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение