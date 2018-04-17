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В Кремле надеются на возвращение Telegram
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В Кремле надеются, что «россияне не пострадают» из-за ситуации с Telegram 

РИА Новости 2 часа назад
В Кремле рассчитывают, что из-за ситуации вокруг мессенджера Telegram никто не будет страдать — ни другие мессенджеры и сервисы, ни россияне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram в соответствии с решением суда. В соответствии с законодательством РФ, блокировка должна быть осуществлена в течение 24 часов. Также Роскомнадзор начал юридически значимую переписку со всеми магазинами приложений по поводу удаления Telegram. Основатель мессенджера Павел Дуров отметил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.
"Естественно, мы рассчитываем на то, что никто не будет страдать, те, кто не имеет к этой ситуации отношения. Естественно, мы рассчитываем на то, что со временем эта ситуация будет всеми необходимыми техническими средствами отрегулирована так, чтобы, с одной стороны, исполнялось решение суда в отношении мессенджера, а, с другой стороны, — (чтобы) это никак не затрагивало какие-либо другие функции, или сервисы, или программы, или приложения в интернете", — сказал Песков отвечая на вопрос, не опасаются ли в Кремле, что в результате противостояния мессенджера и Роскомнадзора могут пострадать "много граждан, которые к этой ситуации никакого отношения не имеют".
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