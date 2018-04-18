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Захарова: Россия призывает ОЗХО открыть имеющиеся данные по делу Скрипаля
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Захарова: Россия призывает ОЗХО открыть имеющиеся данные по делу Скрипаля 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия скептически оценивает заявление Секретариата ОЗХО и призывает организацию открыть имеющиеся данные по делу Скрипаля — Захарова.
ТАСС: последние новости
Захарова: Россия призывает ОЗХО открыть имеющиеся данные по делу Скрипаля Мэй обвинила Россию в использовании кибератак для подрыва существующего мирового порядка Британский медиарегулятор заподозрил RT в нарушении объективности в связи с делом Скрипаля
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