В постпредстве РФ раскритиковали доклад британских коллег на заседании ОЗХО по Солсбери

ГААГА , 18 апреля. / ТАСС /. Позиция представителей Великобритании на внеочередном заседании ОЗХО по делу Скрипалей, изложенная в докладе британского постпреда, вновь изобиловала фразами, выражающими неопределенность, наподобие «highly likely» (англ. «весьма вероятно»). На это обратили внимание в постоянном представительстве РФ при ОЗХО. Комментарий размещен в микроблоге посольства в Twitter.

Как сообщили в постпредстве, доклад содержит такие слова и словосочетания, как ''нет других внятных объяснений", «с высокой степенью вероятности» (дважды), «вероятно, что…», «высокая вероятность», «возможно», «возможно имело место''. ''Какая глубина аргументации!'' — констатировали в постпредстве РФ.

''Ни лаборатория в Портон-Дауне, ни доклад ОЗХО не идентифицировал страну или лабораторию происхождения вещества, использованного при атаке, но с высокой долей вероятности это…'' — резюмировали представители России основной посыл британских коллег.

Внеочередное заседание Исполнительного совета ОЗХО проводится по инициативе британской стороны, а его основной целью заявлено обсуждение доклада ОЗХО, который подготовлен по результатам анализа образцов, собранных инспекторами организации в Великобритании. Пока неясно, планирует ли Лондон вынести на голосование какой-либо документ.