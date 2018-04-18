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В постпредстве РФ раскритиковали доклад британских коллег на заседании ОЗХО по Солсбери
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В постпредстве РФ раскритиковали доклад британских коллег на заседании ОЗХО по Солсбери 

ТАСС 2 часа назад
ГААГА, 18 апреля. /ТАСС/. Позиция представителей Великобритании на внеочередном заседании ОЗХО по делу Скрипалей, изложенная в докладе британского постпреда, вновь изобиловала фразами, выражающими неопределенность, наподобие «highly likely» (англ. «весьма вероятно»). На это обратили внимание в постоянном представительстве РФ при ОЗХО. Комментарий размещен в микроблоге посольства в Twitter.
Как сообщили в постпредстве, доклад содержит такие слова и словосочетания, как ''нет других внятных объяснений", «с высокой степенью вероятности» (дважды), «вероятно, что…», «высокая вероятность», «возможно», «возможно имело место''. ''Какая глубина аргументации!'' — констатировали в постпредстве РФ.
''Ни лаборатория в Портон-Дауне, ни доклад ОЗХО не идентифицировал страну или лабораторию происхождения вещества, использованного при атаке, но с высокой долей вероятности это…'' — резюмировали представители России основной посыл британских коллег.
Внеочередное заседание Исполнительного совета ОЗХО проводится по инициативе британской стороны, а его основной целью заявлено обсуждение доклада ОЗХО, который подготовлен по результатам анализа образцов, собранных инспекторами организации в Великобритании. Пока неясно, планирует ли Лондон вынести на голосование какой-либо документ.
4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергает все спекуляции на этот счет.
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