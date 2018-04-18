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Постпред России при ОЗХО рассказал о вопросах к докладу по делу Скрипаля
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Постпред России при ОЗХО рассказал о вопросах к докладу по делу Скрипаля 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что доклад секретариата организации по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери «вызывает вопросы», передает РИА «Новости».
"Представленный техсекретариатом доклад, касающийся заключений британских специалистов, вызывает ряд вопросов и требует дополнительной детальной проработки, в том числе с британской стороной. Любому специалисту понятно, что окончательные выводы можно сделать, лишь имея перед глазами материалы химического и спектрального анализа упомянутых проб", — заявил Шульгин.
Он отметил, что Россия не признает выводов в деле Скрипалей, пока к расследованию не допустят российских экспертов.
"Подчеркиваем: Россия не примет на веру никаких выводов в отношении «дела Скрипалей» до тех пор, пока не будет выполнено простое условие: российским экспертам обеспечат доступ к пострадавшим, а также к упомянутым материалам экспертизы ОЗХО и всему объему имеющейся в распоряжении Лондона реальной информации по этому инциденту", — добавил дипломат.
Ранее стало известно, что ОЗХО не установила страну производства яда, которым были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия.
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