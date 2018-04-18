Постпред России при ОЗХО рассказал о вопросах к докладу по делу Скрипаля

"Представленный техсекретариатом доклад, касающийся заключений британских специалистов, вызывает ряд вопросов и требует дополнительной детальной проработки, в том числе с британской стороной. Любому специалисту понятно, что окончательные выводы можно сделать, лишь имея перед глазами материалы химического и спектрального анализа упомянутых проб", — заявил Шульгин.

Он отметил, что Россия не признает выводов в деле Скрипалей, пока к расследованию не допустят российских экспертов.

"Подчеркиваем: Россия не примет на веру никаких выводов в отношении «дела Скрипалей» до тех пор, пока не будет выполнено простое условие: российским экспертам обеспечат доступ к пострадавшим, а также к упомянутым материалам экспертизы ОЗХО и всему объему имеющейся в распоряжении Лондона реальной информации по этому инциденту", — добавил дипломат.

Ранее стало известно, что ОЗХО не установила страну производства яда, которым были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия.