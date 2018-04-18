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МИД скептически оценил заявление техсекретариата ОЗХО по «делу Скрипаля»
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МИД скептически оценил заявление техсекретариата ОЗХО по «делу Скрипаля» 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Россия оценивает скептически заявление технического секретариата ОЗХО по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, которое не стыкуется с данными, полученными РФ при анализе доклада ОЗХО, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Заявление руководства технического секретариата ОЗХО оцениваем скептически, так как они не стыкуются с теми данными, которые мы получили в результате анализа доклада ОЗХО", — сказала представитель МИД РФ.
По ее словам, «ситуация с веществом BZ, описанная в заявлении, мягко говоря, спорная». «Поэтому для того, чтобы установить полную картину нужны анализы всех лабораторий, авторизованных ОЗХО для проведения исследования. Нужно остановить эту игру в „кошки-мышки“ и наконец открыть все имеющиеся данные», — добавила она.
Выступая в субботу на заседании Совета по внешней и оборонной политике, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Москва на условиях конфиденциальности получила доклад швейцарского центра радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпиц. Министр отметил, что специалисты этого центра 27 марта завершили исследование образцов, которые были направлены им из ОЗХО, и отобранных на месте инцидента в Солсбери образцов — в них обнаружен химикат BZ.
Между тем глава лаборатории Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и руководитель команды специалистов, которая была развернута в Великобритании, Марк-Майкл Блюм сообщил, что в образцах проб, взятых в британском Солсбери, вещество BZ не обнаружено.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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