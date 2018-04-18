Доклад секретариата ОЗХО по Солсбери «вызывает вопросы», заявил Шульгин

"Представленный техсекретариатом доклад, касающийся заключений британских специалистов, вызывает ряд вопросов и требует дополнительной детальной проработки, в том числе с британской стороной. Любому специалисту понятно, что окончательные выводы можно сделать, лишь имея перед глазами материалы химического и спектрального анализа упомянутых проб. А эти материалы были переданы техсекретариатом только Лондону", — сказал Шульгин в среду, выступая на заседании исполнительного совета ОЗХО в штаб-квартире организации в Гааге.