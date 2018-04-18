Доклад секретариата ОЗХО по Солсбери «вызывает вопросы», заявил Шульгин 

ГААГА, 18 апр — РИА Новости. Доклад технического секретариата ОЗХО по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери «вызывает вопросы», окончательные выводы можно сделать, лишь имея перед глазами материалы химического и спектрального анализа проб, заявил постпред России в ОЗХО Александр Шульгин.
"Представленный техсекретариатом доклад, касающийся заключений британских специалистов, вызывает ряд вопросов и требует дополнительной детальной проработки, в том числе с британской стороной. Любому специалисту понятно, что окончательные выводы можно сделать, лишь имея перед глазами материалы химического и спектрального анализа упомянутых проб. А эти материалы были переданы техсекретариатом только Лондону", — сказал Шульгин в среду, выступая на заседании исполнительного совета ОЗХО в штаб-квартире организации в Гааге.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.