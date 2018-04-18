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Доклад ОЗХО по делу Скрипаля вызвал у РФ вопросы
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Россия направит в секретариат ОЗХО дополнительные вопросы по Солсбери 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Татьяна Фирсова
Россия планирует передать в секретариат ОЗХО список дополнительных вопросов, заявил на пресс-конференции руководитель центра аналитических исследований по конвенциям о запрещении химического и биологического оружия при Минпромторге России Виктор Холстов.
В среду в штаб-квартире ОЗХО в Гааге прошло заседание исполнительного совета организации, посвященное отравлению в Солсбери. Исполнительный совет принял доклад по делу об отравлении Сергея Скрипаля.
"Мы планируем передать уточненный перечень вопросов по результатам сегодняшнего обсуждения в исполнительный совет этой проблемы", — сказал Холстов.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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