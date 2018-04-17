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Постпред: Украина не готова идти на уступки Венгрии
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Постпред: Украина не готова идти на уступки Венгрии 

RT на русском 24 минуты назад
Киев не намерен идти на уступки Будапешту по языковой норме закона об образовании. Об этом в эфире украинского Пятого канала заявил постоянный представитель страны при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
«Мы противостоим, но ни с нашей, ни с их стороны уступок нет. Мы не боимся этого дипломатического противостояния, если мы убеждены, что действуем правильно, в рамках наших международных обязательств», — цитирует его агентство УНИАН.
По его словам, у Киева нет никакого намерения сливать позицию.
«Мы не хотим воевать политически с Венгрией, но и идти на неадекватные требования, удовлетворять их мы не готовы», — подчеркнул постпред Украины.
В марте глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина наносит Европе удары в спину.
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