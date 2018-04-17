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Путин и Меркель обсудили расследование миссии ОЗХО в Сирии
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Путин и Меркель обсудили расследование миссии ОЗХО в Сирии 

РИА Новости 15 минут назад
РИА НОВОСТИ. ПУТИН И МЕРКЕЛЬ АКЦЕНТИРОВАЛИ ВАЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ НАХОДЯЩЕЙСЯ В СИРИИ МИССИЕЙ ОЗХО ТЩАТЕЛЬНОГО И ОБЪЕКТИВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ — КРЕМЛЬ
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