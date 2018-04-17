Посольство РФ: глава МИД КНДР высоко оценил итоги встречи с Лавровым

Пхеньяне Как отмечает посольство, в пхеньянском международном аэропорту Сунан посол РФ Александр Мацегора встретил Ли Ён Хо, который вернулся из зарубежного турне.

"Состоялся краткий обмен мнениями об итогах его поездки в нашу страну. Ли Ён Хо дал высокую оценку результатам переговоров с министром иностранных дел России Лавровым", — сообщило посольство. В дипмиссии отметили, что вскоре на рабочем уровне будет рассмотрен план совместных действий по реализации достигнутых на встрече глав МИД договоренностей.