Посольство РФ: глава МИД КНДР высоко оценил итоги встречи с Лавровым 

ТАСС, 17 апреля. Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо высоко оценил итоги переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, состоявшихся на прошлой неделе в Москве. Об этом сообщило во вторник посольство РФ в КНДР на своей официальной странице в Facebook.
Как отмечает посольство, в пхеньянском международном аэропорту Сунан посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора встретил Ли Ён Хо, который вернулся из зарубежного турне.
"Состоялся краткий обмен мнениями об итогах его поездки в нашу страну. Ли Ён Хо дал высокую оценку результатам переговоров с министром иностранных дел России Лавровым", — сообщило посольство. В дипмиссии отметили, что вскоре на рабочем уровне будет рассмотрен план совместных действий по реализации достигнутых на встрече глав МИД договоренностей.
Ли Ён Хо 9-12 апреля находился с визитом в России. Он провел встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, вице-премьером — полномочным представителем президента РФ на Дальнем Востоке Юрием Трутневым. Главной темой переговоров с Лавровым стало урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова, министры получили возможность «сверить часы» в преддверии запланированных на ближайшие месяцы контактов на высшем уровне между КНДР и Республикой Корея, а также между КНДР и США. Из Москвы глава МИД КНДР отправился в Таджикистан.