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Британские власти озвучили новую версию отравления Скрипалей
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Британские власти озвучили новую версию отравления Скрипалей 

Авторадио 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вещество, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь, было жидким, а на газообразным, как предполагалось ранее. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на британское Министерство окружающей среды. Основным местом применения яда был дом бывшего разведчика. Ранее британские власти объявило об операции по очистке некоторых мест в Солсбери. Это город, где в начале марта произошел инцидент. Работы по обеззараживанию займут несколько месяцев. Ранее страны «Большой семерки» призвали Россию «срочно ответить на вопросы», связанные с отравлением. В нашем МИД на это ответили, что Москва запустила все необходимые процедуры в рамках Организации по запрещению химического оружия и намерена пройти этот путь до конца.
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