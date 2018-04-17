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«Дело Скрипаля» превращается в заезженную пластинку, считает Железняк
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«Дело Скрипаля» превращается в заезженную пластинку, считает Железняк 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Дело экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля теряет обороты и превращается в заезженную пластинку, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).
"Разговоры вокруг инцидента превратилась в заезженную пластинку, которая запинается на требовании псевдо-коллективного Запада к России с призывом признать свою вину в несовершенном преступлении, если таковое вообще было. В этом как раз сомнения есть, и уже давно", — цитирует Железняка его пресс-служба.
По мнению политика, провокация против России в Солсбери «сдувается и теряет обороты».
"Если учесть, кто играет главную партию в ансамбле под названием «Большая семерка», заявление глав МИД G7 с призывом к России «ответить на вопросы по инциденту в Солбсери» не выглядит странным. Это продолжение антироссийской истерии, которую раздувает Вашингтон и Лондон, навязывая партнерам свою русофобскую идеологию. Россия неоднократно требовала предъявить доказательства случившегося и материалы расследования, на что ни разу не получила внятного ответа", — отметил депутат.
Главы МИД «Большой семерки» сделали совместное заявление, в котором призвали Россию ответить на вопросы по инциденту в Солсбери. Соответствующее заявление распространило канадское внешнеполитическое ведомство.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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