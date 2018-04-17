В минобороны Британии опровергли участие в военных операциях в Сирии в ночь на 17 апреля 

Великобритания не участвовала в военных операциях в Сирии в ночь на 17 апреля, заявила РИА «Новости» представитель минобороны Великобритании.
«Британия не участвовала ни в каких операциях в Сирии (в ночь на вторник. — Прим. ред.)», — сказала представитель ведомства.
При этом она отказалась ответить на вопрос об осведомлённости Лондона о том, производились ли какие-либо авиаудары по территории Сирии 17 апреля.
«Как я сказала, Британия не принимала участия, и поэтому больше мы ничего не комментируем», — отметила она.
Ранее сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе по аэродрому «Шайрат», а источник в армии арабской республики сообщил, что ПВО страны отразили ракетную атаку на авиабазу и уничтожили около 10 ракет на подлёте к аэродрому.
14 апреля вооружённые силы Соединённых Штатов, Великобритании и Франции нанесли удар по ряду объектов в Сирии.