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МИД Франции: Сирия не сможет производить химоружие после массированной атаки
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

МИД Франции: Сирия не сможет производить химоружие после массированной атаки 

Карельские вести 36 минут назад
Фото: Карельские вести
Глава французского дипведомства уточнил, что нападению западных стран подверглись склады химического арсенала
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил с заявлением, что Сирийская Арабская Республика после ракетных ударов больше не сможет производить на своей территории химическое оружие. Об этом он сообщил в интервью радиостанции Franceinfo.
«Все заставляет нас думать, что нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Министр, в частности, уточнил, что в ходе ракетного удара Соединенных Штатов и их союзников были выедены из строя три объекта: место складирования химического арсенала, производственный и исследовательский центры.
Массированный удар с применением крылатых ракет со стороны США, Франции и Великобритании стал ответным шагом на сообщения о химической атаке в сирийской Думе.
По данным российского МИДа, атаке подверглись научно-исследовательский центр в районе Дамаска, штаб республиканской гвардии, база противовоздушной обороны, несколько военных аэродромов и военные склады.
Как сообщили в Минобороны России, нападение длилось с 03:42 до 05:10 по местному времени. Из 103 выпущенных по объектам крылатых ракет сирийские средства ПВО уничтожили 71, пострадали три сирийца.
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