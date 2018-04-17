МИД Франции: Сирия не сможет производить химоружие после массированной атаки

Глава французского дипведомства уточнил, что нападению западных стран подверглись склады химического арсенала

«Все заставляет нас думать, что нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр, в частности, уточнил, что в ходе ракетного удара Соединенных Штатов и их союзников были выедены из строя три объекта: место складирования химического арсенала, производственный и исследовательский центры.

Массированный удар с применением крылатых ракет со стороны США, Франции и Великобритании стал ответным шагом на сообщения о химической атаке в сирийской Думе

По данным российского МИДа, атаке подверглись научно-исследовательский центр в районе Дамаска , штаб республиканской гвардии, база противовоздушной обороны, несколько военных аэродромов и военные склады.

Как сообщили в Минобороны России, нападение длилось с 03:42 до 05:10 по местному времени. Из 103 выпущенных по объектам крылатых ракет сирийские средства ПВО уничтожили 71, пострадали три сирийца.