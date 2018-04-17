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Воробьев произвел кадровые перестановки
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Губернатор Московской области произвел кадровые перестановки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил министром строительного комплекса региона Руслана Тагиева. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 17 апреля.
«Кадровые изменения в составе правительства. Они касаются сферы строительства. Максим Александрович Фомин совмещал должности министра и зампреда. Сейчас мы назначаем министром строительного комплекса Тагиева Руслана Рагимовича, человек, который давно и добросовестно работает в правительстве Московской области», — сказал Воробьев.
Он отметил, что Фомин будет занимать должность заместителя председателя правительства Московской области. «В таком составе вся команда стройблока будет в дальнейшем оперативно решать те вызовы, задачи, с которыми мы сегодня столкнулись. Это и своевременная сдача объектов, стройка, многоквартирные дома. А с другой стороны все, что осталось нам в наследство», — заключил глава региона.
Тагиев в 2012–2013 годы занимал пост первого заместителя министра строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области. С ноября 2013-го работал в должности первого заместителя министра строительного комплекса Подмосковья. С сентября 2015 года возглавлял Главное управление государственного строительного надзора Мособласти.
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