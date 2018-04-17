«Раскол в НАТО»: политолог рассказал, как США теряют союзников на Западе

Великобритании и Москва , 17 апреля. Реакция международного сообщества на удар сил США Франции по Сирии наглядно показал, что в настоящее время в Севератлантическом альянсе наблюдается «неформальный, но четкий раскол», уверен политолог Ростислав Ищенко . Он отметил, что союзников у США в их целях на территории Ближнего Востока стало «на порядок меньше».

Политолог обратил внимание на разницу между началом войны в Ираке и моментом удара по Сирии — вместе с Штатами по Сирии согласились ударить лишь две страны, и то — в последний момент президент Франции приказал отменить атаку, ограничившись политической поддержкой.

«Союзников у США уже на порядок меньше. Убивать бедного Хусейна собрались чуть ли не 30 государств, а против Асада — три. Даже союзники по НАТО, демонстрировавшие атлантическую солидарность, немножечко съехали с темы», — отметил Ищенко.

«Что стоило Германии послать те же два [истребителя] «Торнадо», что и Британия? Заодно пилоты бы полетали, а то они самолет не видели со времен Иракской войны, — спрашивает политолог. — Так же Италия. И, насколько я понимаю, даже базы не были предоставлены под этот удар».

По мнению эксперта, «мы видим не очень явный, неформальный, но абсолютно четкий раскол в НАТО и отползание союзников от США потихонечку». Уставшие от политических эскапад Вашингтона и недолюбливающие президента Трампа страны ограничиваются устными заявлениями в поддержку США, однако не собираются предпринимать никаких конкретных шагов, объяснил Ищенко в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

«То, что произошло — серьезный звонок для США, что они остаются в этом мире одни, и их союзники при первой возможности просто удерут или перебегут на другую сторону», — уверен эксперт.

Впрочем, по мнению политолога, отказ союзников от помощи США может обернуться серьезной угрозой для мировой стабильности, поскольку Штаты никак не намерены терять мировое лидерство и готовы будут воспользоваться для защиты своего положения военной силой — рано или поздно.

«Я не верю, что США уступят России и Китаю первенство, не попытавшись выйти на силовой сценарий — не обязательно ядерный», — уверен Ищенко.

При этом, по словам эксперта, поле боя США против России и Китая может возникнуть где угодно, не обязательно в Сирии — им может стать Украина, Прибалтика, Средняя Азия или любой другой «горячий» регион мира.

Напомним, несмотря на коллективное заявление стран-членов ЕС о «понимании» мотивов удара коалиции США по Сирии, ряд европейских стран выразил недовольство в связи с применением военной силы. В частности, как сообщала «Газета.ru», нейтральная Швейцария заявила, что в ситуации в Сирии не существует военного решения, а удар США был ошибкой.

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