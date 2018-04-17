ОЗХО не стала голосовать по российско-иранскому проекту по Сирии 

Организация по запрещению химоружия не стала голосовать по российско-иранскому проекту решения расследования инцидента в сирийском городе Дума. В документе говорилось о необходимости установить, что на самом деле произошло в ходе предполагаемого инцидента 7 апреля.
Кроме того, Москва и Тегеран предлагали призвать все заинтересованные страны внести свой вклад, в том числе обеспечить безопасность экспертов ОЗХО во время их пребывания в Восточной Гуте, передает "Вести FM".
По словам российских дипломатов, документ вызвал у Запада легкую панику, проект назвали избыточным. Заседание исполкома завершилось без какого-либо результата, несмотря на то, что Россия привела доказательств фальсификации в Сирии, страны НАТО игнорировали доводы Москвы.
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