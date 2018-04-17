Ещё
ОЗХО не стала голосовать по российско-иранскому проекту по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ОЗХО не стала голосовать по российско-иранскому проекту по Сирии 

Вести ФМ 3 часа назад
Организация по запрещению химоружия не стала голосовать по российско-иранскому проекту решения расследования инцидента в сирийском городе Дума. В документе говорилось о необходимости установить, что на самом деле произошло в ходе предполагаемого инцидента 7 апреля.
Кроме того, Москва и Тегеран предлагали призвать все заинтересованные страны внести свой вклад, в том числе обеспечить безопасность экспертов ОЗХО во время их пребывания в Восточной Гуте, передает "Вести FM".
По словам российских дипломатов, документ вызвал у Запада легкую панику, проект назвали избыточным. Заседание исполкома завершилось без какого-либо результата, несмотря на то, что Россия привела доказательств фальсификации в Сирии, страны НАТО игнорировали доводы Москвы.
Это неполный текст новости
Вести ФМ: последние новости
Лавров: РФ не производила никаких манипуляций на месте предполагаемой химатаки в Думе Центр по примирению не нашел следов химоружия в городе Дума РФ созывает заседание группы по прекращению огня из-за ударов по Сирии
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю76
В Совфеде оценили призыв к России от G7111
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»256
Кто взорвет Сирию46
Крымский мост потроллил Украину47
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
00:59
Крымский мост потроллил Украину
Общество
02:25
Делами Цымбалюк-Романовской заинтересовались в ФСБ
Шоу-бизнес
00:21
Капсулу для самоубийств показали в Амстердаме
Общество Технологии
01:54
В Совфеде оценили призыв к России от G7
Политика
01:50
Дроздов решил оставить дело всей жизни
Шоу-бизнес
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
00:43
Доступ к Telegram заблокирован в поездах столичного метро
Интернет Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение