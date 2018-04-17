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Украина прислала запрос России на судей КС
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Украина прислала запрос России на судей Конституционного суда 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украина прислала запрос России на судей Конституционного суда, которых она подозревает якобы в нарушении целостности государства.
Об этом сообщил заместитель генпрокурора России Саак Карапетян в ходе совместного заседания комитетов Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности.
«Накануне Украина прислала запрос (об оказании правовой помощи) в отношении судей Конституционного суда России, всех судей, которых подозревает в нарушении целостности государства (по Крыму)», — цитирует ТАСС Карапетяна.
В марте генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ведомство сообщило о подозрении в посягательстве на территориальную целостность страны председателю Конституционного суда России и 18 судьям инстанции из-за событий в Крыму.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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