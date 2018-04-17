Украина прислала запрос России на судей КС

Украина прислала запрос России на судей Конституционного суда

Украина прислала запрос России на судей Конституционного суда, которых она подозревает якобы в нарушении целостности государства.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора России Саак Карапетян в ходе совместного заседания комитетов Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности.

«Накануне Украина прислала запрос (об оказании правовой помощи) в отношении судей Конституционного суда России, всех судей, которых подозревает в нарушении целостности государства (по Крыму)», — цитирует ТАСС Карапетяна.

В марте генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ведомство сообщило о подозрении в посягательстве на территориальную целостность страны председателю Конституционного суда России и 18 судьям инстанции из-за событий в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.