Киев заподозрил всех судей Конституционного суда РФ в нарушении целостности Украины 

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Украина подозревает судей Конституционного суда РФ в нарушении целостности государства после воссоединения Крыма с Россией, сообщил на совместном заседании комитетов Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности замгенпрокурора РФ Саак Карапетян.
"Накануне Украина прислала запрос (об оказании правовой помощи) в отношении судей Конституционного суда РФ, всех судей, которых подозревает в нарушении целостности государства (по Крыму)", — сказал Карапетян.