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Киев заподозрил всех судей Конституционного суда РФ в нарушении целостности Украины
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Киев заподозрил всех судей Конституционного суда РФ в нарушении целостности Украины 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Украина подозревает судей Конституционного суда РФ в нарушении целостности государства после воссоединения Крыма с Россией, сообщил на совместном заседании комитетов Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности замгенпрокурора РФ Саак Карапетян.
"Накануне Украина прислала запрос (об оказании правовой помощи) в отношении судей Конституционного суда РФ, всех судей, которых подозревает в нарушении целостности государства (по Крыму)", — сказал Карапетян.
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