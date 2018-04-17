Киев заподозрил всех судей Конституционного суда РФ в нарушении целостности Украины

"Накануне Украина прислала запрос (об оказании правовой помощи) в отношении судей Конституционного суда РФ, всех судей, которых подозревает в нарушении целостности государства (по Крыму)", — сказал Карапетян.

ТАСС: последние новости

Лавров напомнил Джонсону, как британцы и немцы играли в футбол при Гитлере в 1938 году

Захарова: США не смогли поддерживать с РФ "дипломатическую игру" и перешли к санкциям

Лавров: Россия теряет остатки доверия к странам Запада, но пока оно не на нуле