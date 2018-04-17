Антиамериканские санкции опасны для здоровья?

Ответные санкции Москвы, которые разрабатывают в Госдуме, могут отразиться на жизни миллионов россиян — в частности, в области медицины
Эксперты Высшей школы экономики оценили ущерб экономике из-за санкций США в отношении российского бизнеса, сообщают «Ведомости». Отток частного капитала в этом году будет на 20 млрд долларов больше, чем предполагалось, — около 49 млрд долларов. Экспорт может снизиться на 3-4 млрд долларов. Все это может привести к ослаблению рубля и разогнать инфляцию до значений выше 4%. Еще один удар придется на промышленное производство. Вырастет пессимизм предпринимателей: они сократят пополнение запасов, которые в 2017 году обеспечили прирост ВВП в 1%.
Но ключевая зона риска — ответные санкции со стороны России, считают в ВШЭ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что законопроект о них вынесут на рассмотрение 15 мая. Он предусматривает полный бойкот или ограничения в отношении самого широкого спектра американских и иных товаров и услуг, конкретный перечень которых должен утвердить кабинет министров. О том, как инициатива отразится на россиянах, — в комментарии Георгия Бовта.
Вопреки ожиданиям, Дума не стала принимать этот законопроект в спешном порядке, а решила дождаться формирования нового правительства. Его состав может во многом указать на экономический курс четвертого президентского срока Владимира Путина. Также возможно, вынося проект на широкое обсуждение, парламентарии учли резкую реакцию общественности на целый ряд содержащихся в проекте положений. Наиболее активное обсуждение уже вызвала возможность отказа от лекарств тех стран, которые поддерживают американские санкции против России — а это практически все основные производители импортной фармакологии и медоборудования.
Когда максималисты говорят, что мы можем уже в обозримом будущем обойтись отечественными аналогами чуть ли не всех основных лекарств, они лукавят. Формально доля отечественных лекарств в перечне жизненно важных действительно достигла в прошлом году 84%, однако в общем объеме рынка — лишь 31%. При этом около 70% субстанций для производства российских препаратов поставляются из-за рубежа, в основном из Индии, Ирана и Китая. Главный вопрос — качество производимых из такого сырья лекарств и качество дженериков. Например, в России не производят надежных заменителей самых современных препаратов по лечению СПИДа — при том что стране и так грозит массовая эпидемия в масштабах, сравнимых с африканскими странами.
Именно американские препараты занимали в прошлом году 13% рынка — это 230 брендов. Несколько десятков из них не имеют даже зарубежных аналогов. Они незаменимы при лечении целого ряда опасных и редких заболеваний. Большое количество американских препаратов используется для инвалидов и хронических больных, при эпилепсии, онкологии, сердечно-сосудистых болезнях. Качественной равноценной замены им нет.
Врачи и специалисты опасаются, что многие необходимые лекарства могут попасть под запрет на формальных основаниях наличия российского аналога, качество которого, однако, не идет ни в какое сравнение с оригиналом. При этом к такому решению может привести лоббизм российских производителей таких аналогов, в том числе коррупционный. Нужна будет большая политическая смелость, чтобы отстаивать необходимость импорта американской или иной западной продукции, особенно если кампания под лозунгом «Долой все американское!» обретет громкое звучание.
Подчас в России, как известно, куда действеннее работают неформальные запреты, нежели те, что прописаны в законах. Участники рынка фармакологии и медицинского оборудования признаются, что неофициальные ограничения на государственные и муниципальные закупки американской продукции существуют уже сейчас, хотя нигде строго еще не прописаны. При этом в России принята программа лекарственного импортозамещения до 2020 года, которая заслуживает всяческой поддержки. Но импортозамещаться надо разумно, а не в порядке политической кампании.
Один из депутатов, участвовавших в разработке законопроекта о контрсанкциях, признался в кулуарах, что документ носит рамочный характер, «это всего лишь наша запросная позиция» и бить тревогу еще рано. Другие говорят, что надо быть готовыми в том числе к тому, что Запад полностью перекроет кислород. Хотя даже во время действия самых жестких санкций против Ирана лекарства и продовольствие были из-под них выведены.
В конце концов, стоит посмотреть на думский законопроект не как на акт большой геополитики и демонстрацию кузькиной матери американцам, а как на документ, который окажет непосредственное влияние на жизнь миллионов россиян. Может, не стоит в данном случае заявлять о такой «запросной позиции», которая на деле ударит по своим же гражданам покрепче, чем любой западный санкционер?