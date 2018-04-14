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Лукашевич: США и их союзники из-за ракетных ударов подрывают переговорную работу по Сирии
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Лукашевич: США и их союзники из-за ракетных ударов подрывают переговорную работу по Сирии 

ТАСС 14 апреля 2018
ВЕНА, 14 апреля. /ТАСС/. Атака США и их союзников на Сирию подорвала работу переговорных форматов по урегулированию в этой стране. Об этом заявил в субботу в Вене постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в связи с агрессией США, Великобритании и Франции в отношении Сирии.
"США, Великобритания и Франция осуществили вооруженное и ничем не спровоцированное нападение, сознательно не дав шансов дипломатии, подорвав работу переговорных форматов по урегулированию ситуации в Сирии. Наделив себя правом проводить следствие, выносить вердикт и вершить правосудие, они не только не дождались результатов расследования ОЗХО, но и попытались своими действиями ему воспрепятствовать", — заявил Лукашевич.
Ракетные удары США, Великобритании и Франции по военным объектам и гражданской инфраструктуре в Сирии помогают террористам, которые находятся под прямым управлением западных агрессоров, считает постпред РФ при ОБСЕ.
"Действия Вашингтона, Лондона и Парижа прямо помогают террористам в Сирии, которые находятся под их прямым управлением. Это прямо противоречит обязательствам этих стран в ОБСЕ. Такие шаги абсолютно неприемлемы и неправомерны", — заявил Лукашевич.
Он также считает, что США и их приспешники по агрессии против Сирии использовали для обоснования своих преступных действий постановочные сюжеты и лживые заявления в СМИ.
"США и их приспешники снова используют как обоснование своих преступных действий вымышленные, постановочные сюжеты, не подкрепленные ничем, кроме лживых заявлений в СМИ и соцсетях. Ничего кроме «highly likely» за ними не стоит. Так уже было в Косово, в Ираке, Ливии. Такая же ложь стала поводом для ракетного удара США год назад по авиабазе Шайрат в Сирии", — заявил Лукашевич.
Нарушение со стороны США принципов международного права в Сирии, Ливии и Ираке может подвигнуть Вашингтон к несоблюдению таких норм в Европе, заявил Лукашевич.
"В ОБСЕ все исходят из того, что безопасность нашего региона неразрывно связана с событиями, происходящими в соседних регионах, в том числе в Средиземноморье, и конкретно в Сирии. Нельзя отделять действия в Сирии от системы европейской безопасности.
Если США позволяют себе нарушать нормы и принципы международного права в Сирии, Ливии, Ираке, то невозможно ожидать, что они будут соблюдать их в Европе", — заявил Лукашевич.
Постпред РФ отметил, что Россия ожидает реакции генерального секретаря ОБСЕ и итальянского председательства в ОБСЕ на безрассудное и агрессивное поведение США, Великобритании и Франции в Сирии.
"Безрассудное ковбойское поведение Вашингтона, Лондона и Парижа должно получить оценку всех вменяемых членов международного сообщества. Признательны тем государства — участникам ОБСЕ, которые четко заявили свою позицию и отказались поддерживать авантюру США и их приспешников, — заявил Лукашевич. — Ожидаем также недвусмысленной реакции генерального секретаря ОБСЕ и итальянского действующего председательства на этот очередной и очевидный случай прямого нарушения норм международного права, попрания основополагающих принципов ОБСЕ. Время проявить принципиальность и обозначить ответственную позицию".
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