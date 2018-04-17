Рогозин планирует остаться в новом правительстве

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Рогозин готов занять любую должность в новом правительстве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что готов занять любую должность в новом правительстве.
"Любая должность, которая соответствует моим профессиональным навыкам и даст возможность централизовать наших главных конструкторов — безусловно, эта должность будет востребована. Я говорю не только о себе, а обо всем том классе людей, которые служат своему отчеству и служат своему президенту и считают его лидером нашей большой страны", — сказал Рогозин во вторник в эфире телеканала РБК, отвечая на вопрос о том, кем он себя видит после смены правительства
Он также отметил, что пока не обдумывал, чем займется после ухода из правительства
"У меня пока таких планов нет", — сказал вице-премьер.
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