Вашингтон заявил, что союзники Москвы ей вредят

Хейли уверена, что друзья России ей же и причиняют вред. «В настоящий момент у них нет хороших друзей», — заявила Хейли.

Когда Хейли попросили описать отношения Штатов и РФ за 15 секунд, она ответила: «Они натянутые. Мы всегда будем надеяться на достижение лучших отношений, но мы не будем ради этого мириться с плохим поведением».