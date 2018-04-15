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Вашингтон заявил, что союзники Москвы ей вредят
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Вашингтон заявил, что союзники Москвы ей вредят 

Вести.Ru 15 апреля 2018
Представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу Fox News пригрозила России международной изоляцией. Хейли считает, что русским посылаются ясные сигналы с тем, как и когда действовать. По словам Хейли, США ради нормальных отношений с Россией не откажутся от своего недовольства ее выбором друзей. «Я имею в виду, что Россия продолжает знаться не с теми, например, на Украине, поддерживая Мадуро в Венесуэле, покрывая Асада в Сирии или взаимодействуя с Ираном», — пояснила американский дипломат.
Хейли уверена, что друзья России ей же и причиняют вред. «В настоящий момент у них нет хороших друзей», — заявила Хейли.
Когда Хейли попросили описать отношения Штатов и РФ за 15 секунд, она ответила: «Они натянутые. Мы всегда будем надеяться на достижение лучших отношений, но мы не будем ради этого мириться с плохим поведением».
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя ранее заявлял, что Россия не стремится быть в друзьях у Америки, но требует цивилизованных отношений, пишет ТАСС.
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