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Телеканал «Россия 24» нашел мальчика из постановки химатаки в Сирии
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Телеканал «Россия 24» нашел мальчика из постановки химатаки в Сирии 

BFM.RU 18 апреля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Телеканал «Россия 24» показал интервью мальчика из видео последствий якобы проведенной в сирийской Думе химической атаки. Одиннадцатилетний житель города Хасан Диаб 7 апреля принял участие в постановочных съемках, которые распространила НПО «Белый каски», утверждает телеканал.
«Мы были в подвале, мама мне сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице, кричали: «Идите в больницу». Мы побежали в больницу, и как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой. После этого положили нас на кровати рядом с другими людьми», — заявил журналистам мальчика.
Как рассказал в эфире отец ребенка, имя которого телеканал не привел, за участие в этой съемке «боевики дали финики и печенье», после чего отпустили всех домой. Он подчеркнул, что его ребенок чувствовал себя отлично, и «никакого химического оружия не было».
Ранее постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что российские специалисты, проводившие проверку сообщений о применении химоружия в сирийском городе Дума, нашли участников видеосъемок, представленных в качестве доказательства якобы имевшей место химатаки. Россия намерена привезти на встречу ОЗХО тех, кто участвовал в подготовке провокаций в Сирии, подчеркнул дипломат.
7 апреля в Думе, по утверждению НПО «Белые каски», было применено химическое оружие. Об этой организации в Минобороны РФ сообщили, что она не является достоверным источником информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии в ответ на якобы имевшее место применение сирийскими правительственными войсками химического оружия в Думе.
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