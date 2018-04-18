Телеканал «Россия 24» нашел мальчика из постановки химатаки в Сирии

Телеканал «Россия 24» показал интервью мальчика из видео последствий якобы проведенной в сирийской Думе химической атаки. Одиннадцатилетний житель города Хасан Диаб 7 апреля принял участие в постановочных съемках, которые распространила НПО «Белый каски», утверждает телеканал.

«Мы были в подвале, мама мне сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице, кричали: «Идите в больницу». Мы побежали в больницу, и как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой. После этого положили нас на кровати рядом с другими людьми», — заявил журналистам мальчика.

Как рассказал в эфире отец ребенка, имя которого телеканал не привел, за участие в этой съемке «боевики дали финики и печенье», после чего отпустили всех домой. Он подчеркнул, что его ребенок чувствовал себя отлично, и «никакого химического оружия не было».